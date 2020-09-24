ЗСУ похизувалися новими кадрами навчань із конвертопланами Osprey. Фото та відео
Сили спецоперацій провели чергове тренування з колегами із США на Хмельниччині
Крім того, воїни показали, як літальні апарати дозоправляли в повітрі
Також у злагодженні брали участь вертольоти
У мережі з'явилось чергове видовищне відео відпрацювання десантування спецпризначенців 8-го полку ССО ЗСУ та їх американських колег з конвертопланів CV-22B Osprey.
Ролик оприлюднили на Telegram-каналі "Новини ЗСУ", уточнивши, що він був знятий на Хмельниччині (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Водночас пресслужба Командування ССО ЗСУ у Facebook розповіла подробиці масштабних спільних навчань армій України та держав НАТО. Зокрема, групи спеціального призначення десантувались у різних точках незнайомої місцевості спеціальними методами, зокрема й "rappeling" (швидкий спуск на мотузці), та відпрацювали просування в умовний тил ворога.
Крім того, воїни виконували різнопланові завдання, які включали в себе тактичні, спеціальні, медичні та інші аспекти. Водночас групи взаємодіяли між собою і в кінцевому підсумку працювали над спільним завдання у визначеній точці.
"Відпрацювання цих задач разом з іноземними колегами дозволило нашим воїнам продемонструвати унікальні для ЗСУ бойові здібності, які дозволяють нам надалі виконувати завдання разом із світовими лідерами Сил спецоперацій країн Альянсу та їх партнерів", – зазначили українські захисники.
Також армійці ЗСУ оприлюднили ще одне унікальне відео з навчань "Об'єднані зусилля – 2020" – момент дозаправки в повітрі конвертопланів Osprey CV-22. Її проводили під час польоту над Чорним морем.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у межах багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020" в Україну прибула авіація НАТО. Зокрема, конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules було помічено у Вінниці.
Крім того, Bell V-22 Osprey приземлилися й на аеродромі під Львовом.
А 20 вересня конвертоплани Osprey помітили на Житомирщині.
23 вересня важка американська авіація – конвертоплани Ospray – пролетіла над Києвом.
Нагадаємо, що конвертоплани Osprey є гібридом літака й вертольота і не мають аналогів у світі.
Нині зазначена машина перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти США й американських Сил спеціальних операцій.
На російському пропагандистському телебаченні присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну авіації НАТО.