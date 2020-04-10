Захисники України поділилися зворушливою історією про талісман свого підрозділу на передовій – фронтову собаку Настю.

Відео про улюбленицю Героїв опублікували на офіційній сторінці Міністерства оборони України у Facebook. Відзначається, що Настя вже три роки несе службу з одним ыз батальйонів гірсько-штурмової бригади (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За цей час собака встигла побувати з військовими в найгарячіших точках Донбасу: Мар'їнці, Кримському, Водяному. Вона навчилася передчувати ворожі обстріли і своєю чуйністю врятує життя бійців.

Фронтова собака Настя Скріншот відео

"Настя – це собака нашого бійця. Вона їздить постійно з нами: на кожну ротацію, на полігони. Коли підрозділ заїхав на першу ротацію, вона там і народилася. Це було в Мар'їнці. Женя взяв її до себе. Це вже третя ротація її з нами. Живе в бліндажі. Але заходить туди тільки на вечір. Цілий день вона на вулиці", – розповідає один з воїнів.

За його словами, Настя вже навіть встигла отримати на фронті бойове поранення і дивом була врятована військовим медиком.

Фронтова собака Настя Скріншот відео

"Попередня ротація у нас була в Кримському. І кожен ранок і вечір у неї була звичка оббігати всі пости. Хлопці на кожному посту її годували, і ввечері вона поверталася до нас. Але одного разу вона підірвалася на розтяжці. Дуже сильно злякалися. У неї було серйозне поранення в область шиї. На півдорозі до КСП вона впала, тому що сил не було і багато крові вона втратила. Її господар вибіг назустріч і доніс її на руках. Наш бойовий медик надав їй першу допомогу, обробив рану. Наклав пов'язку. Потім рану зашили. Настя вижила", – згадує військовослужбовець.

Фронтова собака Настя Скріншот відео

Фронтова собака Настя Скріншот відео

Фронтова собака Настя Скріншот відео

За словами захисника України, незважаючи на непростий характер, Настю дуже любить її господар і весь підрозділ, яке несе службу на Донбасі.

"Її господар каже: "Настю, якби ти була дівчиною, я б з тобою не жив". Характер у неї важкий: вона уперта і дуже образлива. Будь-яка дрібниця – вона може образитися, піти на цілий день і тільки ввечері повернутися", – каже Герой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в зоні ООС на Донбасі військовий медик Часів-Ярського військового госпіталю Марія Щанкіна провела п'ятигодинну операцію пітбулю Капралові, який підірвався на ворожому боєприпасі. В результаті жінці вдалося врятувати життя чотирилапому другу захисників України.