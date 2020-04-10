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10 квітня • оновлено в 09:12
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ЗСУ поділилися зворушливою історією про фронтову собаку Настю

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Захисники України поділилися зворушливою історією про талісман свого підрозділу на передовій – фронтову собаку Настю.

Відео про улюбленицю Героїв опублікували на офіційній сторінці Міністерства оборони України у Facebook. Відзначається, що Настя вже три роки несе службу з одним ыз батальйонів гірсько-штурмової бригади (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За цей час собака встигла побувати з військовими в найгарячіших точках Донбасу: Мар'їнці, Кримському, Водяному. Вона навчилася передчувати ворожі обстріли і своєю чуйністю врятує життя бійців.

Фронтова собака Настя

Фронтова собака Настя

Скріншот відео

"Настя – це собака нашого бійця. Вона їздить постійно з нами: на кожну ротацію, на полігони. Коли підрозділ заїхав на першу ротацію, вона там і народилася. Це було в Мар'їнці. Женя взяв її до себе. Це вже третя ротація її з нами. Живе в бліндажі. Але заходить туди тільки на вечір. Цілий день вона на вулиці", – розповідає один з воїнів.

За його словами, Настя вже навіть встигла отримати на фронті бойове поранення і дивом була врятована військовим медиком.

Фронтова собака Настя

Фронтова собака Настя

Скріншот відео

"Попередня ротація у нас була в Кримському. І кожен ранок і вечір у неї була звичка оббігати всі пости. Хлопці на кожному посту її годували, і ввечері вона поверталася до нас. Але одного разу вона підірвалася на розтяжці. Дуже сильно злякалися. У неї було серйозне поранення в область шиї. На півдорозі до КСП вона впала, тому що сил не було і багато крові вона втратила. Її господар вибіг назустріч і доніс її на руках. Наш бойовий медик надав їй першу допомогу, обробив рану. Наклав пов'язку. Потім рану зашили. Настя вижила", – згадує військовослужбовець.

Фронтова собака Настя

Фронтова собака Настя

Скріншот відео

Фронтова собака Настя

Фронтова собака Настя

Скріншот відео

Фронтова собака Настя

Фронтова собака Настя

Скріншот відео

За словами захисника України, незважаючи на непростий характер, Настю дуже любить її господар і весь підрозділ, яке несе службу на Донбасі.

"Її господар каже: "Настю, якби ти була дівчиною, я б з тобою не жив". Характер у неї важкий: вона уперта і дуже образлива. Будь-яка дрібниця – вона може образитися, піти на цілий день і тільки ввечері повернутися", – каже Герой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в зоні ООС на Донбасі військовий медик Часів-Ярського військового госпіталю Марія Щанкіна провела п'ятигодинну операцію пітбулю Капралові, який підірвався на ворожому боєприпасі. В результаті жінці вдалося врятувати життя чотирилапому другу захисників України.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Міністерство оборони України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Хохлам собачья смерть.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
От какого ВСУшного отродиея, она родилась на передке.
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