ЗСУ почали пошуки пораненого бійця з евакуаційної групи, – Генштаб

Борис Бондар Суспільство 22:12, 16.07.2020 Оновлено: 22:41, 16.07.2020

Українські військові почали пошук пораненого військовослужбовця з евакуаційної групи, на яку окупанти влаштували засідку 13 липня біля села Зайцеве.

Про це повідомили в Facebook Генерального штабу ЗСУ. Пошуки почали 16 липня в 12:00.

У штабі підтвердили, що СММ ОБСЄ отримала від бойовиків гарантії режиму тиші.

Також в штабі нагадали, що тіло загиблого лейтенанта Дмитра Красногрудя вже повернули з окупованої території.

Раніше бойовики терористичного угрупування "ДНР" заявили, що знайшли тіло вбитого ними медика 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Миколи Іліна. ОБСЄ намагається домовитися з терористами, щоб забрати його.

ВСУ почали пошуки пораненого бійця з евакуаційної групи
(Facebook Генштабу ЗСУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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