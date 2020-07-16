ЗСУ почали пошуки пораненого бійця з евакуаційної групи, – Генштаб
Українські військові почали пошук пораненого військовослужбовця з евакуаційної групи, на яку окупанти влаштували засідку 13 липня біля села Зайцеве.
Про це повідомили в Facebook Генерального штабу ЗСУ. Пошуки почали 16 липня в 12:00.
У штабі підтвердили, що СММ ОБСЄ отримала від бойовиків гарантії режиму тиші.
Також в штабі нагадали, що тіло загиблого лейтенанта Дмитра Красногрудя вже повернули з окупованої території.
Раніше бойовики терористичного угрупування "ДНР" заявили, що знайшли тіло вбитого ними медика 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Миколи Іліна. ОБСЄ намагається домовитися з терористами, щоб забрати його.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 липня в результаті обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер іще один український захисник.
На евакуацію загиблого під Горлівкою розвідника вирушила група у складі дев'яти військовослужбовців, однак вони потрапили в потрійну засідку. У результаті обстрілу загинули двоє осіб, зокрема медик.
Станом на 12:00 14 липня стало відомо, що терористи "ЛНР" викрали тіло українського військового, який загинув біля Зайцевого.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі має ознаки військового злочину.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.
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