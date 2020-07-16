ЗСУ почали пошуки пораненого бійця з евакуаційної групи, – Генштаб

Українські військові почали пошук пораненого військовослужбовця з евакуаційної групи, на яку окупанти влаштували засідку 13 липня біля села Зайцеве.

Про це повідомили в Facebook Генерального штабу ЗСУ. Пошуки почали 16 липня в 12:00.

У штабі підтвердили, що СММ ОБСЄ отримала від бойовиків гарантії режиму тиші.

Також в штабі нагадали, що тіло загиблого лейтенанта Дмитра Красногрудя вже повернули з окупованої території.

Раніше бойовики терористичного угрупування "ДНР" заявили, що знайшли тіло вбитого ними медика 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Миколи Іліна. ОБСЄ намагається домовитися з терористами, щоб забрати його.

ВСУ почали пошуки пораненого бійця з евакуаційної групи (Facebook Генштабу ЗСУ)

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