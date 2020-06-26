ЗСУ підсилили партією оновлених бронемашин. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 13:50, 26.06.2020

Міністерство оборони України отримало партію з понад десяти одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Їх для потреб ЗСУ передало Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Загалом це вже третя партія техніки, яка пройшла капітальний ремонт та покращення характеристик на "Миколаївському бронетанковому заводі" в рамках державного оборонного замовлення на 2020 рік.

А протягом 2019 року в рамках ДОЗ на підприємстві відремонтували та модернізували біля ста одиниць бронетанкової техніки.

БРДМ-2Л1
Сайт "Укроборонпрому"
Партія оновлених машин складається з понад 10 одиниць
Сайт "Укроборонпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці травня Харківське конструкторське бюро з машинобудування передало Міністерству оборони України п’ять нових бронетранспортерів БТР-4Е. Вони укомплектовані кулеметами виробництва київського державного підприємства "Маяк".

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