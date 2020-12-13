ЗСУ отримали понад 40 спеціальних бронемобілів. Фото

Збройним силам України передали понад 40 спеціальних броньованих автомобілів "Козак-2".

Як повідомляється на сторінці науково-виробничого об'єднання "Практика" у Facebook, державне оборонне замовлення було виконано достроково (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Бронемобілі "Козак-2". Facebook "Практика"

На підприємстві підкреслили, що більшість комплектуючих для бронемобілів поставляють українські підприємства.

"У День Сухопутних військ ЗСУ є привід для свята. Наше підприємство достроково завершило виконання державного оборонного замовлення і передало на озброєння ЗСУ понад 40 спеціальних броньованих автомобілів "Козак-2"", – йдеться в повідомленні.

На озброєння ЗСУ надійшло ще 40 машин "Козак-2". Facebook "Практика"

Бронемобіль "Козак-2" ПСЗА-5 (п'яті клас захисту) був розроблений в 2015 році. Він пройшов повний цикл державних випробувань і був прийнятий на озброєння в 2017 році. Зараз підрозділи ЗСУ налічують 240 таких машин.

Всього на озброєнні у ЗСУ 240 машин "Козак-2". Facebook "Практика"

Facebook "Практика".

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що бронемобілі "Козак-2" і "Варта" не підходять для експлуатації на Донбасі у в'язкому чорноземі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в грудні презентували новий мінометний комплекс "Смерека", здатний автоматично наводитися на ціль під час руху.