Міністерство оборони України отримало для своїх потреб чотири модернізованих танки Т-64 і два Т-72. Їх передало державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" (ЛБТЗ).

Як повідомляється на сайті "Укроборонпрому", частину бронетехніки довелося відновлювати в умовах карантину, але це не завадило ЛБТЗ вчасно завершити контракт і передати оновлену техніку військовим в обумовлений термін.

Директор підприємства Віктор Андрощук також розповів, що паралельно з виконанням державного оборонного замовлення, конструкторсько-технологічне бюро ЛБТЗ працює над освоєнням капітального ремонту і модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, як, наприклад, танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 і БТС-4.

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків Сайт "Укроборонпрому"

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків Сайт "Укроборонпрому"

"Це тривалий і копіткий процес освоєння нових видів техніки, але ми ставимо собі амбітні завдання – освоєння ремонту і модернізації всіх видів бронетехніки на гусеничному ходу, які є на озброєнні в Збройних силах України. Ми працюємо і накопичуємо свій потенціал, і нам дуже важливо безперебійно мати такі державні замовлення, щоб надалі нарощувати потужності роботи підприємства для збільшення обороноздатності нашої держави", – зазначив він.

Нагадаємо, Львівський бронетанковий займається не тільки ремонтом, але і виготовленням такої бронетехніки, як броньовані пожежні машини ГПМ-72 і ГПМ-54, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ "Лев" і БРЕМ "Зубр", а також тактична броньована колісна машина "Дозор-Б".

Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, ​​Т-64 і Т-55 і низки спеціальних інженерних машин, таких, як броньована машина розмінування БМР-2 і інженерна машина розгородження ІМР-2.

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків Сайт "Укроборонпрому"

ЛБТЗ передав ЗСУ шість модернізованих танків Сайт "Укроборонпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в державному концерні "Укроборонпром" планують почати серійне виробництво вітчизняного ракетного комплексу "Вільха-М" з 2021 року. На 2020 рік заплановано продовження випробувань згідно з календарним планом виконання дослідно-конструкторської роботи.