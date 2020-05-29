ЗСУ отримали новітні бронемашини. Фото і характеристики

Харківське конструкторське бюро з машинобудування (ХКБМ), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", у травні передало Міністерству оборони України п’ять нових бронетранспортерів.

Як повідомила пресслужба "Укроборонпрому", бронетранспортери БТР-4Е укомплектовані кулеметами виробництва київського державного підприємства "Маяк", який є співвиконавцем державного контракту (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Український військовим передали нову партію бронетранспортерів

За словами директора ХКБМ Якова Мормила, усі бронетранспортери були виготовлені фахівцями підприємства під час карантину. Наразі вони прийняті військовою прийомкою та вже відбули до військової частини.

Бронетранспортер БТР-4Е – це сучасна, броньована, колісна, чотиривісна, плаваюча бойова машина, на базі якої створено ціле сімейство машин (командирська, командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна, тощо). Бронетранспортер БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркушу" до постановки на озброєння, нині серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів ЗСУ та НГУ, поступово замінюючи бронетранспортери, що залишились в спадок від Радянського Союзу. Бойове хрещення БТР-4Е відбулося в червні 2014 року при проведенні Антитерористичної операції в районі Слов’янська.

Призначення: транспортування особового складу механізованих підрозділів сухопутних військ і їх вогневої підтримки в бою, здатна виконувати свої функції цілодобово в зонах теплого і холодного клімату, незалежно від пори року, погодних умов, при експлуатації на дорогах з різними покриттями і в умовах бездоріжжя.

Характеристики:

здатний виконувати бойові задачі в діапазоні робочих температур навколишнього середовища від -40 °С до + 55 °С.

має потужний силовий блок, до складу якого входять двигун DEUTZ потужністю 450 к.с., гідротрансформатор, автоматична коробка передач Allison.

швидкість руху на дорогах з твердим покриттями – до 110 км/год, швидкість руху при подоланні водних перешкод – до 10 км/год.

корпус захищений від ураження зі стрілецької зброї за стандартами НАТО у відповідності до STANAG 4569, має можливість для встановлення додаткового протимінного захисту та протикумулятивних гратчастих екранів.

на машині встановлені пристрої захисту від дії вражаючих чинників ядерного вибуху, отруйливих речовин, бактеріальних засобів і від радіоактивного пилу під час руху по зараженій місцевості. Для гасіння пожежі передбачено протипожежне обладнання.

Озброєння: на бронетранспортері встановлено незаселений бойовий модуль "Парус", з блоком озброєння, стабілізованим у двох площинах, що включає в себе:

30-мм гармату 3ТМ-1;

30-мм автоматичний гранатомет КБА-117;

кулемет КТ-7,62-мм;

протитанковий ракетний комплекс з дистанційним управлінням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в Харкові зварні з’єднання корпусу БТР-4Е успішно випробували на міцність.

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