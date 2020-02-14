ЗСУ наростили потужність новими станціями супутникового зв'язку. Фото

Збройні сили України наростили свої технічні можливості, увівши в експлуатацію нові системи супутникового зв'язку.

Йдеться про Центральну польову станцію супутникового зв'язку (ЦПССЗ) та станції супутникового зв'язку різних видів, зокрема мобільних, повідомляє Український мілітарний портал (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

ЗСУ взяли в експлуатацію нові станції супутникового зв'язку mil.in.ua

ЦПССЗ забезпечить двостороннім обміном інформацією між абонентами віддалених супутникових станцій і наземних телекомунікаційних мереж, управління супутниковим ресурсом, резервування Центральної стаціонарної станції супутникового зв'язку.

Вона вже успішно пройшла необхідні випробування.

Також випробували, зокрема в обстановці, наближеній до реальної експлуатації, дослідні зразки мобільних станцій супутникового зв'язку для встановлення на рухомі об'єкти, стаціонарні станції супутникового зв'язку і переносні станції супутникового зв'язку.

"Зазначені кошти підуть на організацію двостороннього супутникового зв'язку в Ku-діапазоні і забезпечення сервісів передачі даних", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ взяли в експлуатацію нові станції супутникового зв'язку mil.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого для ЗСУ презентували нові зразки спецодягу, засобів індивідуального захисту, а також продовольчі пайки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!