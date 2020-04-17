ЗСУ налякали терористів на Донбасі міццю танків: з'явилися видовищні фото
В районі відведення важкого озброєння Операції Об'єднаних сил відбулися масштабні навчання танкового підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ.
Як повідомляє "АрміяInform", завданням воїнів було відбити ворожий наступ і повернути позиції. До маневрів залучили близько двох десятків важкої військової техніки.
За "легендою" навчань, противник вклинився в оборону наших військ і був зупинений вогнем штатних засобів підрозділів першої лінії, а також "старшого начальника".
Після сигналу у вихідний район висунувся танковий підрозділ однієї з механізованих бригад, посилений розвідувальним взводом. Для повернення позицій воїнам довелося потрапити в засідку, відбити напад противника, евакуювати поранених і пошкоджену БМП-2.
"Отримали наказ знищити противника. Був відправлений дозор. Були виявлені з правого боку, з флангу, два протитанкові взводи. Завдали вогневого ураження по вказаних цілях, і дали цілевказівки танкістам", – розповів про хід навчань командир взводу лейтенант Василь.
Далі за наказом командира, розвернувшись у бойовий порядок, підрозділ вийшов на вогневий рубіж і вогнем із танків спочатку зупинив "противника", а потім завдав йому вогневого ураження.
Під час бою екіпажі активно застосовували різні способи пересування: "каскад", "вісімка", "карусель" та інші. Ці прийоми танкістам доводилося неодноразово застосовувати під час реальних бойових дій у 2014-2015 роках, тому командири включили їх у програму бойової підготовки. Після контратаки противника танковий підрозділ відновив положення по передньому краю.
Зазначимо, що під час планового заняття захисниками були відпрацьовані висування танкового підрозділу на вогневий рубіж, розгортання в ротні та взводні колони, а також елементи маршу на відстань близько 20 кілометрів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися видовищні фото ротних тактичних навчань 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. На гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи за підтримки авіації Повітряних сил і армійської авіації Сухопутних військ відпрацювали блокування і знищення об'єктів умовного противника, а також висадку з вертольотів.