ЗСУ налякали терористів на Донбасі міццю танків: з'явилися видовищні фото

В районі відведення важкого озброєння Операції Об'єднаних сил відбулися масштабні навчання танкового підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ.

Як повідомляє "АрміяInform", завданням воїнів було відбити ворожий наступ і повернути позиції. До маневрів залучили близько двох десятків важкої військової техніки.

За "легендою" навчань, противник вклинився в оборону наших військ і був зупинений вогнем штатних засобів підрозділів першої лінії, а також "старшого начальника".

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Після сигналу у вихідний район висунувся танковий підрозділ однієї з механізованих бригад, посилений розвідувальним взводом. Для повернення позицій воїнам довелося потрапити в засідку, відбити напад противника, евакуювати поранених і пошкоджену БМП-2.

"Отримали наказ знищити противника. Був відправлений дозор. Були виявлені з правого боку, з флангу, два протитанкові взводи. Завдали вогневого ураження по вказаних цілях, і дали цілевказівки танкістам", – розповів про хід навчань командир взводу лейтенант Василь.

Далі за наказом командира, розвернувшись у бойовий порядок, підрозділ вийшов на вогневий рубіж і вогнем із танків спочатку зупинив "противника", а потім завдав йому вогневого ураження.

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Під час бою екіпажі активно застосовували різні способи пересування: "каскад", "вісімка", "карусель" та інші. Ці прийоми танкістам доводилося неодноразово застосовувати під час реальних бойових дій у 2014-2015 роках, тому командири включили їх у програму бойової підготовки. Після контратаки противника танковий підрозділ відновив положення по передньому краю.

Зазначимо, що під час планового заняття захисниками були відпрацьовані висування танкового підрозділу на вогневий рубіж, розгортання в ротні та взводні колони, а також елементи маршу на відстань близько 20 кілометрів.

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Навчання танкістів на Донбасі Пресслужба ОТУ "Схід"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися видовищні фото ротних тактичних навчань 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. На гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи за підтримки авіації Повітряних сил і армійської авіації Сухопутних військ відпрацювали блокування і знищення об'єктів умовного противника, а також висадку з вертольотів.