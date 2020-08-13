ЗСУ на тлі загрози з боку РФ проведуть військові навчання на Херсонщині

З 17 по 26 вересня Збройні сили України проведуть командно-штабні військові навчання в Херсонській області.

У них будуть задіяні підрозділи територіальної оборони регіону, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

Називатимуться навчання "Об'єднані зусилля-2020".

"Планом підготовки Збройних сил України на 2020 й навчальний рік передбачено проведення спільних командно-штабних навчань підрозділів територіальної оборони Херсонської області з командуванням об'єднаних сил Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк назвав нові загрози з боку Росії. Так, на його думку, під прикриттям навчань "Кавказ-2020" російські війська можуть зробити марш-кидок углиб Херсонської області.

Таким чином Москва може спробувати вирішити питання з водопостачанням окупованого нею Криму.

Подібний сценарій розвитку подій описали раніше і колишній представник президента України в Криму Борис Бабин, а також екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес.