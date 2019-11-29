"Ти у нас одна, Україно-мати": львівські та луганські ліцеїсти записали потужну пісню про єдність

До майбутнього Дня Збройних сил України учні львівського та луганського військових ліцеїв записали пісню, розповівши, що їх об'єднує.
Кліп був опублікований на сторінці Міністерства оборони у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
У ролику взяли участь військові Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут та Луганського обласного ліцею "Кадетський корпус".
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"Пісня "Армія Моя" – це подарунок ліцеїстів усім воїнам, до лав яких ми скоро приєднаємося", – йдеться в описі ролика.
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Далі наводимо частину тексту пісні мовою оригіналу:
З заходу на схід, з сходу і на захід
Зводимо мости єдності сини.
Ти у нас одна, Україна-мати –
від Луганська до Галичини.
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Відомо, що пісню авторства Олександра Шевченка виконують ліцеїсти Львова Юрій Салітицький і Олег Хомин та їх луганські колеги Іван Бондар і Андрій Ткалич.
Відзначимо, що День ЗСУ українці відзначають 6 грудня. Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради №3528-XII від 19 жовтня 1993 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні ООС на Луганщині танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали навчальні завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.
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