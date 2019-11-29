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30 листопада • оновлено в 10:45
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"Ти у нас одна, Україно-мати": львівські та луганські ліцеїсти записали потужну пісню про єдність

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До майбутнього Дня Збройних сил України учні львівського та луганського військових ліцеїв записали пісню, розповівши, що їх об'єднує.

Кліп був опублікований на сторінці Міністерства оборони у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У ролику взяли участь військові Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут та Луганського обласного ліцею "Кадетський корпус".

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"Ти у нас одна, Україно-мати": львівські та луганські ліцеїсти записали потужну пісню про єдність

Скрін відео

"Пісня "Армія Моя" – це подарунок ліцеїстів усім воїнам, до лав яких ми скоро приєднаємося", – йдеться в описі ролика.

"Ти у нас одна, Україно-мати": львівські та луганські ліцеїсти записали потужну пісню про єдність

Скрін відео

Далі наводимо частину тексту пісні мовою оригіналу:

З заходу на схід, з сходу і на захід

Зводимо мости єдності сини.

Ти у нас одна, Україна-мати –

від Луганська до Галичини.

"Ти у нас одна, Україно-мати": львівські та луганські ліцеїсти записали потужну пісню про єдність

Скрін відео

Відомо, що пісню авторства Олександра Шевченка виконують ліцеїсти Львова Юрій Салітицький і Олег Хомин та їх луганські колеги Іван Бондар і Андрій Ткалич.

Відзначимо, що День ЗСУ українці відзначають 6 грудня. Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради №3528-XII від 19 жовтня 1993 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні ООС на Луганщині танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали навчальні завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України музика видео
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я вам могу про гимн СССР ролик дать. Там тоже союз нерушимый был. Вашу украину тоже из гавна и палок слепили. Нет у неё будущего. Те лyгандоны и православные, а эти униаты и бaндеры. Рожа белая и у португальцев. Нет у вас ничего общего, и песенки эти до одного места. А про место я уже выше сказал. СССР. Эстонцы и жители Чукотки. Белые и те, и другие.
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Добро пожаловать на Донбасс,свежее мясцо))) Там и покажете на что способны)))
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