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ЗСУ дали жару: ганебна втеча командирів "ДНР" потрапила на відео

4.2т Читати матеріал російською

Командири 11-го мотострілецького полку терористів "ДНР" (колишній батальйон "Восток") у паніці втекли від ЗСУ в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Підтверджувальне відео опублікували на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ви коли-небудь бачили паніку окупантів, які тікають від обстрілу? Тоді показуємо. Це – автомобіль терористів. І, власне, самі бойовики. А якщо бути точними, – командир взводу і командир батальйону 11-го мотострілецького полку (колишній батальйон "Восток"), який воює на Сході проти української армії. За кілька секунд біля їхньої машини впаде міна. І цих двох врятує тільки диво. Чи надовго – це вже риторичне питання", – розповіли у фонді.

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Командири "ДНР" ганебно втекли від ЗСУ

Командири "ДНР" ганебно втекли від ЗСУ

Скріншот із відео

Відзначається, що ефектне відео втечі "ДНР" вдалося зняти завдяки квадрокоптерам і професіоналізму українських розвідників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в районі селища Водяне на Донбасі один із підрозділів ЗСУ провів успішну тактичну операцію з виявлення артилерійської групи окупантів і завдав по ній потужного удару.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу терористи "ДНР"
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