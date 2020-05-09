ЗСУ 9 травня звільнили Маріуполь від окупантів Росії: в мережі показали знакове відео

Шість років тому 9 травня 2014-го, українські військові завершили звільнення Маріуполя від російських терористів.
Знаковим відео в Facebook поділився паблік "Баба і кіт", закликавши українців пам'ятати також про цю перемогу.
Маріуполь навесні 2014-го перебував під окупацією протягом місяця, а 6-9 травня ЗСУ провели в місті жорсткі антитерористичні заходи.
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