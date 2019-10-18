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18 жовтня • оновлено в 14:49
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/ Суспільство

"Зруйнувати цю імперію!" Колишній бранець Кремля пригрозив Росії

2.2т Читати матеріал російською

Україні не варто будувати жодних відносин із Російською Федерацією, оскільки та прагне тільки нав’язати нам мир на власних умовах.

У цьому переконаний нещодавно звільнений із російського полону кримський громадський активіст лівого спрямування, анархіст і захисник прав кримського студентства Олександр Кольченко. Разом зі ще чотирма бранцями Кремля він дав інтерв’ю журналу "НВ", у якому розповів про ув’язнення і ставлення до Росії.

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"Насамперед нам потрібно зруйнувати цю імперію! Мені здається, що військове протистояння неефективне: необхідно надавати підтримку тим, хто продовжує боротьбу всередині РФ", — різко зазначив 30-річний Олександр, який провів під арештом і в колонії РФ майже п'ять років.

Олександр Кольченко

Олександр Кольченко

24 Канал

Він вказав на той факт, що нині у російських в’язницях сидять переважно за побутові злочини. Але всі вони зображують російського президента Володимира Путіна позитивно.

"Дві третини від ув’язнених засуджені за так званою народною статтею — незаконний обіг наркотиків, їхнє вживання, зберігання, поширення… Загалом у Росії є більшість, яка радикально за Путіна, а є меншість, яка радикально проти. На це накладається ще один парадоксальний фактор: більшість росіян аполітичні", — додав ексбранець Кремля.

Кольченко переконаний, що Росія всіма способами прагне нав’язати Україні мир на власних умовах, зокрема, використовуючи той же "план Штайнмаєра", про який зараз говорять усі.

"Нам же, думаю, потрібно надавати матеріальну допомогу тим, хто бореться проти режиму Путіна", — підкреслив він.

Нагадаємо, що Олександр Кольченко пробув в ув'язненні в російських в'язницях майже п’ять років. Його заарештували в Криму і засудили за участь у "терористичній організації" до 10 років ув'язнення разом із кримським режисером Олегом Сенцовим.

Покарання хлопець відбував у виправній колонії №6 у російському Копійську (Челябінська область).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві та Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків, а також 11 політв'язнів, котрих у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом глава РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Олександр Кольченко
Місце
Україна
Тег
політв'язень
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Ну фсё ,дни ВВП сочтены. )
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Mega Death
Mega Death
В ответ на растущую глобальную угрозу белого националистического террора демократы Палаты представителей призывают Государственный департамент США добавить три международные крайне правые группы, в частности батальон "Азов", в свой список "Иностранных террористических организаций".
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Я Путена ваще не переношу, xoxлоцефалы, высылайте мне на Яндекс кошелек свои гривни, готов шатать кгававый режым с 15:30 до 19:00 ежедневно.
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