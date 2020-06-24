Зруйновано тисячі будинків і доріг: рятувальники розповіли про наслідки негоди на Прикарпатті
На Прикарпатті, де через рясні зливи розлилися всі річки й повені призвели до підтоплення тисяч будинків і руйнування сотень доріг, 24 червня очікують пік негоди.
За словами рятувальників, вода стрімко прибуває, вони продовжують евакуювання людей із епіцентру стихії. Про її наслідки для заходу України повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області на сторінці у Facebook.
Зокрема, зазначається, що нині починають справджуватися найгірші прогнози синоптиків: уже розлився Дністер, декілька сіл у Тлумацькому районі виявилися відрізаними від транспортного сполучення. А в Галичі перекрили міст через річку – фактично це означає, що сполучення зі Львовом у тому напрямку неможливе.
За даними рятувальників, станом на ніч 24 червня негода підтопила майже 4596 житлових будинків у 165 містах і селах Прикарпаття. Зокрема, на території 15 таких адміністративних районів, як Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький, Долинський, Калуський, Богородчанський, Рожнятівський, Надвірнянський, Городенківський, Косівський, Галицький райони, Івано-Франківської та Яремчанської міськрад.
Крім цього, підтопленими там виявилися 6 ФАПів та 1 АТС, 8873 присадибні ділянки, 3002 підвальних приміщення, 3083,56 га сільськогосподарських угідь. Також зруйновано 110 км автодоріг і ще 427,5 км пошкоджено, зруйновано 90 мостів, 1850 м берегоукріплень, ще 130 переправ потребують ремонту. Крім цього, було відселено 285 і врятовано 56 осіб.
"Для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди здійснено 107 виїздів, всього залучено 255 одиниць техніки та 1090 осіб, із них від управління ДСНС в області 125 одиниць техніки та 490 працівників особового складу", – йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що співробітники пожежно-рятувальної служби вже відкачали воду з десятків житлових будівель та об’єктів, розчистили частину автомобільних доріг від зсуву ґрунту й прибрали повалені дерева.
"Завантажено в гелікоптер ДСНС України Eurocopter Н225 2150 кг продуктів харчування (борошно, цукор, крупи, хліб) для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду не було транспортного сполучення", – додали в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі повідомив, що разом із керівниками відповідальних служб і відомств обговорив оперативну інформацію про наслідки стихії та хід рятувальних робіт у регіонах, які постраждали від повеней.
Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій на сторінці у Facebook написав, що повінь на Прикарпатті призвела також до руйнування залізниці.
За його словами, пошкоджено залізничну інфраструктуру на перегонах Яремче – Микуличин та Микуличин – Ворохта. У зв’язку з цим 23 червня було тимчасово зупинено рух приміських поїздів №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ. Міністр додав, що роботи із ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії, а на автошляхах – дорожні служби разом із підрядниками.
"Найбільше від повені постраждали дороги Н-09 та Р-24. Роботи не зупиняються ні на хвилину. Ми на зв'язку 24/7. Також "Укрпошта" через непогоду мала труднощі з доставкою пенсій до окремих районів, але все обов’язково буде доставлено. Кажуть, що у природи немає поганої погоди, але, як бачите, буває різне. Бережіть себе!" – підкреслив Криклій.
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