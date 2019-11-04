Зростаючий місяць у листопаді: маг пояснив, чого потрібно боятися

У період зростаючого місяця, до 11 листопада включно, маг ведичної традиції Ігор Мехеда порекомендував провести обряд для знаходження "другої половинки", а також для очищення енергетики приміщень.

"Період, коли Місяць зростає, сприятливий для будь-яких нових починань. У ці дні сприятливо відкривати фірми, подавати прохання, реєструвати проєкти", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, понеділок, 4 листопада, відзначений у місячному календарі як день першої чверті. "Сьогодні людей можуть відвідати розумні думки і несподівані способи вирішення ситуацій", – пояснив маг.

Він додав, що на 4 листопада випадає так званий День Гекати, коли "енергія Місяця сильно зростає". "Сьогодні варто не допускати небезпечних ситуацій, тому що можуть бути запущені руйнівні процеси", – попередив він.

На зростаючому місяці Ігор Мехеда порекомендував провести обряд із "місячним зайчиком"

У період зростаючого Місяця, з початку місяця до 11 листопада включно, він порекомендував провести обряд "на появу в житті другої половинки, нових друзів або клієнтів". Ігор Мехеда пояснив, що для цього необхідно вночі вийти на вулицю, повернутися обличчям до Місяця і вимовити таку фразу: "Велика Мати Світів, дай мені мою половинку (або друзів, або клієнтів)".

"Потім подумки посилаємо з серцевого сплетення в бік Місяця любов. Місяць у відповідь теж пошле промінь, який ви обов'язково відчуєте. Потім потрібно 5 разів обернутися за годинниковою стрілкою (ліве плече вперед, праве назад) з центром обертання на лівій п'яті. Потім, не озираючись і ні з ким по дорозі не розмовляючи, повертатися додому і лягати спати", – пояснив маг. "Результати починають з'являтися вже наступного за обрядом дня", – пообіцяв він.

На зростаючому Місяці Ігор Мехеда порекомендував провести обряд із "місячним зайчиком", який дозволить "істотно поліпшити енергетику приміщень і зробити її сприятливою". Для цього вночі необхідно знайти в дзеркалі відображення місяця і пройти цим "зайчиком" по всіх стінах квартири чи офісу.

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