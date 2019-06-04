"Зробив вдих – пора одружуватися": історія порятунку пораненого бійця ЗСУ отримала продовження

Важко поранений боєць ЗСУ Олександр Беспалов, який переніс складну операцію на головному мозку, вийшов з коми і почав самостійно дихати.

Саме тому його вагітна наречена вирішила поєдати їхні долі просто в Дніпровській лікарні імені Мечникова, написав на своїй сторінці у Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

Сергій Риженко з нареченою воїна Facebook Сергія Риженка

"Зробив вдих – пора одружуватися. Олександр Беспалов – п'ятнадцятий день в реанімації. Одинадцять днів був у комі. Куля, прошив око, зупинилася біля потиличної кістки. Важка успішна операція. Сьогодні вранці зняли апарат ШВЛ. Задихав. Виконує команди. Ворушить губами. Перше, що йому сказала наречена Аня, – пора одружуватися. Вона носить в собі їхнього сина п'ятий місяць, хоче, щоб назвали Олексієм", – розповів він.

Крім того, дівчина попросила лікарів, які врятували життя її коханому, бути свідками на їхньому весіллі. Воно відбудеться 5 червня просто в реанімації політравми.

Під постом Риженка українці залишили масу слів подяки медикам, які дивом врятували Героя, і теплі побажання майбутній молодій сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня Риженко розповів, що в лікарню імені Мечникова в Дніпрі доставили важко пораненого на Донбасі бійця ЗСУ: куля пробила хлопцю око, пройшла через серединні структури головного мозку і зупинилася біля потиличної кістки черепа. Медики провели йому складну операцію. Підтримати юного 24-річного Героя приїхала його наречена з Миколаєва Ганна, яка пообіцяла любити його будь-яким.

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