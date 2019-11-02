Зробіть із дітей українців! Яніна Соколова сильним постом захопила мережу

Телеведуча Яніна Соколова розповіла про те, чому потрібно прищеплювати дітям з "проросійських регіонів" України мову своєї країни та українську культуру.

Про це вона написала в Facebook. За її словами, вона з дитинства "прагнула поселити в собі все українське".

Яніна Соколова hromadske.ua

"Зараз моїм дітям 6 і 9. Вони не схожі на дітей мами з русифікованого міста. Мирон в 3 запитав що таке "Спасіба", Микола мало розуміє, чому я носила сережки з Путіним в 12 і чому бабуся та мама переходять на російську, коли іноді сперечаються.

Я думаю про інше – як важливо молоді з цих проросійських регіонів дати те, що їх спонукає бути іншими", – повідомила вона.

Соколова зазначила, що серед її читачів багато тих, хто живе на сході України. Вона підкреслила, що частина її аудиторії розуміє, як важко їй було в дитинстві.

"Але я точно знаю, що сімейна ментальність готова виходити на інший рівень, коли все навколо чинить опір. Зробіть зі своїх дітей українців. Тоді ви точно будете знати, що прожили не дарма", – підкреслила вона.

Повідомлення Соколової набрало кілька тисяч лайків та отримало підтримку серед коментаторів, які схвалили її погляди і поділилися своїми історіями.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як між Яніною Соколовою і нардепом VIII скликання, Михайлом Добкіним сталася жорстка перепалка через ідеологічні розбіжності.

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