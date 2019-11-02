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2 листопада • оновлено в 13:21
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Зробіть із дітей українців! Яніна Соколова сильним постом захопила мережу

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Телеведуча Яніна Соколова розповіла про те, чому потрібно прищеплювати дітям з "проросійських регіонів" України мову своєї країни та українську культуру.

Про це вона написала в Facebook. За її словами, вона з дитинства "прагнула поселити в собі все українське".

Яніна Соколова

Яніна Соколова

hromadske.ua

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"Зараз моїм дітям 6 і 9. Вони не схожі на дітей мами з русифікованого міста. Мирон в 3 запитав що таке "Спасіба", Микола мало розуміє, чому я носила сережки з Путіним в 12 і чому бабуся та мама переходять на російську, коли іноді сперечаються.

Я думаю про інше – як важливо молоді з цих проросійських регіонів дати те, що їх спонукає бути іншими", – повідомила вона.

Соколова зазначила, що серед її читачів багато тих, хто живе на сході України. Вона підкреслила, що частина її аудиторії розуміє, як важко їй було в дитинстві.

"Але я точно знаю, що сімейна ментальність готова виходити на інший рівень, коли все навколо чинить опір. Зробіть зі своїх дітей українців. Тоді ви точно будете знати, що прожили не дарма", – підкреслила вона.

Повідомлення Соколової набрало кілька тисяч лайків та отримало підтримку серед коментаторів, які схвалили її погляди і поділилися своїми історіями.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як між Яніною Соколовою і нардепом VIII скликання, Михайлом Добкіним сталася жорстка перепалка через ідеологічні розбіжності.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
нужно прививать детям из "пророссийских регионов" Украины язык своей страны и украинскую культуру. а написала как привили в закарпатье укроязык и укрокультуру там вообще никто не говорит на мове и даже названия улиц не на мове написаны
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не стоит нашим свЯнине соколовой из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Без матов незачет.
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