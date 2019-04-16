|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Зробимо і за Урал!" Український генерал налякав пропагандистів Путіна ракетами ЗСУ

2.8тЧитати матеріал російською

Український генерал, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко яскраво відповів на істерику російських пропагандистів. Вона спалахнула довкола його заяви про ракети України, які можуть дістати до Уралу.

Щоб почути коментар Романенка з цього приводу, ведучі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" навіть спеціально вийшли з ним на відеозв'язок у прямому ефірі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"А чого тільки до Уралу ракети? У нас країна велика. Може, до Камчатки, до Курил? Чи до Уралу вистачить вам ракет?" — уїдливо звернувся до нього одіозний Євген Попов.

Ракета

Ракета

Корреспондент.net

Новини
Україна успішно випробувала нову ракету "Нептун": з'явилося потужне відео

Однак Романенко вгамував пропагандиста, пояснивши йому, як вчинятимуть з агресором у разі його спроби просувати війну з Донбасу все далі.

"Не все одразу. Якщо ситуація складатиметься так далі, то зробимо і за Урал. Але я думаю, що там є у вас проблеми з країнами Сходу, Азії", — сказав генерал.

Його зухвала відповідь викликала роздратування у рупорів Кремля, і вони спробували закрити тему, перейшовши на образи.

"У таких ситуаціях зазвичай говорять: "Що ви робите? Не привертайте увагу санітарів", — єхидно звернулася скандальна ведуча програми Ольга Скабєєва до Романенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали потужне відео вдалого випробування ракети "Нептун", яка надійде на озброєння Військово-морських Сил Збройних Сил України. Цією зброєю обладнають кораблі українського військового флоту та підрозділи берегової охорони.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
36
Смішно
26
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семенов Александр
Семенов Александр
Если ты хохол но на минутку снял кастрюлю с головы, представь себе Украина запустила ракету в сторону ,например Ростова или Симферополя.... представил, и теперь подумай, как ответит Россиия , и что останется от ВСУ и от Украины
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артюхов Александр
Артюхов Александр
Сделают в штаны :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Бородин Андрей
Бородин Андрей
Можливо, рокетки ВеСеУ і далі дістануть, до Сибіру і Далекого сходу, головне, щоб карта була розміром поменше.)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки