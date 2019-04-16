"Зробимо і за Урал!" Український генерал налякав пропагандистів Путіна ракетами ЗСУ

Український генерал, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко яскраво відповів на істерику російських пропагандистів. Вона спалахнула довкола його заяви про ракети України, які можуть дістати до Уралу.

Щоб почути коментар Романенка з цього приводу, ведучі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" навіть спеціально вийшли з ним на відеозв'язок у прямому ефірі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"А чого тільки до Уралу ракети? У нас країна велика. Може, до Камчатки, до Курил? Чи до Уралу вистачить вам ракет?" — уїдливо звернувся до нього одіозний Євген Попов.

Ракета Корреспондент.net

Однак Романенко вгамував пропагандиста, пояснивши йому, як вчинятимуть з агресором у разі його спроби просувати війну з Донбасу все далі.

"Не все одразу. Якщо ситуація складатиметься так далі, то зробимо і за Урал. Але я думаю, що там є у вас проблеми з країнами Сходу, Азії", — сказав генерал.

Його зухвала відповідь викликала роздратування у рупорів Кремля, і вони спробували закрити тему, перейшовши на образи.

"У таких ситуаціях зазвичай говорять: "Що ви робите? Не привертайте увагу санітарів", — єхидно звернулася скандальна ведуча програми Ольга Скабєєва до Романенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали потужне відео вдалого випробування ракети "Нептун", яка надійде на озброєння Військово-морських Сил Збройних Сил України. Цією зброєю обладнають кораблі українського військового флоту та підрозділи берегової охорони.

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