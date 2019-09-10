"Зрадник, зелебобік, кінчений": колишній в'язень Кремля розкритикував пресконференцію із Сенцовим

Колишній в'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, чиї показання стали підставою для затримання Олега Сенцова, розкритикував журналістів на пресконференції режисера та Олександра Кольченка.

"Навіщо п'ять років чекати Героїв із полону, щоб пів конференції задавати питання про мене?" – обурився він на своїй сторінці у Facebook.

"Я вже сто разів сказав, що я зрадник, зелебобік, кінчений і все таке. Цікавого нічого немає? Мені тепер соромно не за себе, а за журнаш", – додав він.

Нагадаємо, 10 вересня на спільній пресконференції з Олександром Кольченком у Києві Олег Сенцов, зокрема, сказав, що не тримає зла на Геннадія Афанасьєва.

Геннадій Афанасьєв і Олег Сенцов Колаж

Геннадій Афанасьєв, як і Юрій Солошенко, був серед українських політв'язнів, яких Кремль утримував у полоні.

Зокрема, Афанасьєв був засуджений у Росії з політично мотивованої "справи Сенцова-Кольченка" до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Справу Афанасьєва розглядали в особливому порядку, оскільки він дав свідчення проти інших фігурантів. Однак на процесі у справі Сенцова і Кольченка Афанасьєв відмовився від показань, заявивши про тортури під час допиту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше стало відомо, що Афанасьєв підтримував контакт із Сенцовим і Кольченком, яких засудили в Росії за сфабрикованими кримінальними справами, за допомогою листів.

Пізніше з'явилося відео, де Афанасьєв дає свідчення проти Сенцова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!