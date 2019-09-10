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11 вересня • оновлено в 00:18
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"Зрадник, зелебобік, кінчений": колишній в'язень Кремля розкритикував пресконференцію із Сенцовим

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Колишній в'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, чиї показання стали підставою для затримання Олега Сенцова, розкритикував журналістів на пресконференції режисера та Олександра Кольченка.

"Навіщо п'ять років чекати Героїв із полону, щоб пів конференції задавати питання про мене?" – обурився він на своїй сторінці у Facebook.

"Я вже сто разів сказав, що я зрадник, зелебобік, кінчений і все таке. Цікавого нічого немає? Мені тепер соромно не за себе, а за журнаш", – додав він.

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Нагадаємо, 10 вересня на спільній пресконференції з Олександром Кольченком у Києві Олег Сенцов, зокрема, сказав, що не тримає зла на Геннадія Афанасьєва.

Геннадій Афанасьєв і Олег Сенцов

Геннадій Афанасьєв і Олег Сенцов

Колаж

Геннадій Афанасьєв, як і Юрій Солошенко, був серед українських політв'язнів, яких Кремль утримував у полоні.

Зокрема, Афанасьєв був засуджений у Росії з політично мотивованої "справи Сенцова-Кольченка" до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Справу Афанасьєва розглядали в особливому порядку, оскільки він дав свідчення проти інших фігурантів. Однак на процесі у справі Сенцова і Кольченка Афанасьєв відмовився від показань, заявивши про тортури під час допиту.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Особи
Геннадій Афанасьєв Олег Сенцов Олександр Кольченко
Місце
Україна
Теги
політв'язень обмін
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Serov Oleg
Serov Oleg
вообщем,все как у свидомого скота..афанасьев с радостью сдал "режиссера",тот даже не обиделся,потому что сам готов сдать кого угодно,чтоб шкуру свою спасти...гены предательства и стукачества у майданутой плесени-это навсегда...
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