Страшне в Одесі. Загинуло 8 людей (за попередніми даними) в готелі Токіо Стар. Згоріли в пожежі.

Хто в курсі, той знає, що це найдешевший готель, де номер без вікна коштує 350 грн. Переобладнаний з колишнього трамвайного депо. Колись там з інспекцією була Ольга Фреймут і показала всі косяки і негаразди. Думаю, що і будували його, і здавали в експлуатацією так, як у нас все робиться - через дупу.

Шок. Просто шок.

P. S. Варто зазначити, що цей отель, а також отель Зірка, належить Вадиму Чорному, бізнесмену-моралізатору. Він дуже любить всіх повчати і розповідати, як треба. Навіть свого часу сайт створив, за допомогою якого шантажував, маніпулював і заробляв гроші, публікуючи або не публікуючи компрометуючі, на його погляд, матеріали. Казав: "Я хочу, щоб одеські бізнесмени і політики прокидалися в холодному поту, очікуючи моїх публікацій".

Цікаво, як він тепер спатиме, угробивши людей?

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