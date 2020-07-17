Зорепад Персеїди розпочинається 17 липня: коли та де дивитися

З п'ятниці, 17 липня, в небі з'явиться найяскравіший і найнасиченіший зорепад 2020 року – метеорний потік Персеїди.

Зорепад триватиме до 24 серпня, а його інтенсивність може досягати 200 метеорів на годину. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про це астрономічному явище, а також коли і де його можна спостерігати.

Зорепад Персеїди: що це?

Персеїди – це один з найбільш потужних метеорних потоків, який можна спостерігати щороку в серпні з боку сузір'я Персея.

Утворюється зорепад в момент, коли Земля проходить через шлейф пилових частинок комети Свіфта – Таттла. Ці частинки – розміром всього з піщинку і згоряють в атмосфері нашої планети, утворюючи зорепад. Інтенсивність потоку поступово зростає, досягає піку, а потім падає.

Персеїди – один з найпотужніших метеорних потоків, який можна спостерігати щороку в серпні Pixabay

Коли і де дивитися зорепад

2020 року Персеїди з'являться в небі 17 липня; зорепад триватиме до 24 серпня. Пік метеорного потоку припаде на 12 і 13 серпня, коли він буде максимально помітним і активним.

Самий пік можна спостерігати в ніч на 13 серпня близько 2-3 годин ночі, перед світанком. Якщо погода ясна, можна побачити близько 60 спалахів на годину.

Найкраще спостерігати зорепад Персеїди в місцевості, віддаленій від вогнів міста, бажано на відкритому просторі: в лісі, степу, на березі моря, річки або озера. При цьому найяскравіші метеори можна буде розглянути навіть у місті в темний час доби.

Найкраще спостерігати зорепад Персеїди далеко від міста WRAL TV

Як подивитися Персеїди онлайн

Ті, хто не зможуть з тих чи інших причин побачити метеорний потік наживо, зможуть спостерігати видовище онлайн: трансляція вестиметься, зокрема, на сайті і в YouTube NASA.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в світі діляться фантастичними кадрами одного з найдавніших зорепадів.