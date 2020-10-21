Зорепад Оріоніди: 21-22 жовтня українці зможуть побачити пік метеорного потоку

Зорепад Оріоніди досягне свого піку в ніч з 21 на 22 жовтня. Так, жителі країн Північної півкулі, включаючи Україну, зможуть побачити потік метеорів, що складається зі шматочків комети Галлея.

При цьому світіння Місяця буде досить тьмяним, що посприяє кращому спостереженню яскравих смуг у небі. Під час піку Оріонід можна побачити близько 20 метеорів на годину, що падають зі швидкістю 66 кілометрів на секунду.

Оріоніди – швидкі білі метеори, але іноді зустрічаються й різнокольорові: червоні, жовті, помаранчеві, синьо-зелені.

Спостерігати зорепад, який почався в середині жовтня, можна буде до початку листопада. Найкраще це робити після півночі та до світанку в місцях з невеликим світловим забрудненням на відкритому просторі: в лісі, степу, на березі водойм.

Свою назву метеорний потік отримав завдяки тому, що його метеори ніби вилітають із сузір'я Оріона – вище й лівіше яскравої помаранчевої зірки Бетельгейзе.

Насправді яскраве видовище є шматочками комети Галлея. Її не видно з нашої планети, але вона залишає за собою слід у Сонячній системі. Щороку Земля проходить через це поле, а в травні на нас чекає інша частина цього самого поля, що дозволить спостерігати метеорний потік Акварид.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли джерело таємничого сигналу з космосу.