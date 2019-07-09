"Зомбування українців": у МВС закликали відібрати ліцензію у каналів Медведчука

У телеканалу NewsOne, який планував влаштувати прямий телеміст "Треба поговорити" з російськими пропагандистськими ЗМІ, необхідно відібрати ліцензію на мовлення в Україні.

Таку заяву зробив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у ефірі ObozTV.

"Ви можете собі уявити, щоб десь у Тель-Авіві працював телеканал "Хезболли"? Або, наприклад, у Лондоні – "Ісламської держави"? Це ж нонсенс", – обурився Шкіряк.

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Він наголосив, що NewsOne "ворожий телеканал", який "здійснює ворожу інформаційну агресію проти української державності".

"Завуальовано, хитро, маніпулятивно... Але це те, що називається телевізійне зомбування населення. Налаштування його проти української державності у бік агресора", – зазначив радник глави МВС.

На його думку, Україна мала ще у 2014-1015 роках вжити необхідних заходів для захисту свого інформаційного простору.

"Інформаційні війни вигравати не менш важливо, ніж війни в окопах... Будемо відверті: Путін програв війну в окопах. Ще у 2014-2015 роках, ціною пролитої крові українських героїв і безвинно убитих українських громадян, ми захистили свою державу від того, щоб сьогодні не було поділу щонайменше по лінії Дніпра. За проектом "Русскої весни" вони хотіли 9 областей відтяпати в України... Але інформаційний простір залишився незахищеним. І це проблема", – розповів Шкіряк.

На запитання ведучих, чи треба відібрати ліцензію у телеканалу NewsOne, Шкіряк відповів:

"Я переконаний в цьому. В усіх телеканалів, які на сьогодні працюють проти України, які дістав можливість купити представник агресора, тобто кум Путіна – Віктор Медведчук".

"Безумовно, тут мають бути чіткі законодавчі ініціативи з боку держави, які повинні це відрегулювати. Чи будуть вони? Скажу чесно, я на це, на превеликий жаль, не сподіваюся", – визнав він.

Мітинг біля офісу NewsOne 8 липня lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne, який входить до медіа-групи Віктора Медведчука, анонсував проведення 12 липня телемосту під назвою "Надо поговорить" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Як пояснив NewsOne у своїй заяві, цей телеміст нібито стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру".

Ідея ефіру із кремлівськими пропагандистами викликала обурення представників влади і громадськості.

В результаті телеканал повідомив про скасування телемосту "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей".

Національна рада з питань радіо і телебачення на позачерговому засіданні ухвалила рішення розпочати перевірку NewsOne на предмет державної зради.

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