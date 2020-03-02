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2 березня • оновлено в 13:20
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Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
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Зомбирование детей на Донбассе. Документы

15.8т
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Пока некоторые из наших можновладцев думают о том, что с вооруженными и одурманенными нацисткой пропагандой рф дикарями можно договориться о мире, я немножко покажу реалий. Ну, а если быть более точным, то покажу внутренние документы макак дыныры, согласно которым за деньги русских налогоплательщиков зомбируют детей оккупированного рф Донбасса.

Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы

Обратите внимание на то, что детей Донбасса в 10 классе школ уже учат стрелять. Точнее убивать. Как думаете, кого конкретно учат убивать макаки дыныры несовершеннолетних детей? Не слышу.

Новини
Хозяин зоны "ДНР"

Также прошу обратить внимание на 2 фото ниже, ибо тут вообще дичь - как можно просить детей "показать процессы "государственного строительства" дыныры и лыныры"? Сколько нужно выпить, чтобы на огрызках Донецкой и Луганской областей увидеть "государства"?

Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы

Эпилог. Я б на месте новой власти задумался не над примирением, а о денацификации региона, которую нужно будет проводить в обязательном порядке, включая детей. Ни предыдущая власть Украины, ни нынешняя, упорно не хотят делать абсолютно ничего в плане ликвидации вируса русского мира в головах людей и абсолютно не готовы к денацификации Донбасса по примеру нацистской Германии.

И да - это я как житель Донецка говорю - денацификация нужна. Очень. Иначе школьники будут убивать.

На этом все. Спасибо за внимание.

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Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
МОДЕРАТОР ! - НЕ ХАМИ с ЦЕНЗУРОЙ ! О Д Н А К О !
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
фашик-нацик ,МАЛЕНЬКИЙ , ты видел в галичене готовяь нацистов ? УБЕДИСЬ и УТИХНИ !
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Golan Sim
Golan Sim
Наш обосцаный нацист-фаршик, обкурившись спайсов, старательно высосал из заветных отверстий новые порции угарного бреда.. ))
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