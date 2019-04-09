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Знущався над старенькою матір'ю: в Україні чоловіка вперше посадили за домашнє насильство

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У місті Вознесенськ Миколаївської області 56-річного чоловіка заарештували на місяць за домашнє насильство над власною матір'ю.

Про це повідомили в місцевій поліції, передає "Громадське". Вирок суду став першим в Україні після введення кримінальної відповідальності за насильство вдома.

"Протягом кількох років людина здійснювала протиправні дії щодо своєї 80-річної матері, за вчинення яких на сімейного дебошира складалися відповідні адмінматеріали. Також у лютому цього року був зафіксований факт нанесення жінці сином легких тілесних ушкоджень", – розповіли правоохоронці.

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Домашнє насильство

Домашнє насильство

etcetera.media

Відзначається, що на рішення суду вплинули також пом'якшувальні обставини – обвинувачений щиро розкаявся і співпрацював зі слідством.

Однак суд не обмежився арештом. Чоловіка також було направлено на проходження спеціальної практики для кривдників, яка сприяє "формуванню неагресивної психологічної моделі поведінки".

При цьому, в поліції розповіли, що з моменту введення статті Кримінального кодексу за домашнє насильство в Миколаївській області відкрили вже 4 провадження.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство в грудні 2016 року.

Ухвалення законопроекту в першому читанні супроводжувалося бурхливим обговоренням, у результаті чого з його тексту були вилучені всі норми зі згадуванням таких термінів як "гендер" і "сексуальна орієнтація".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що робити і куди йти, якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства.

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Місце
Україна
Тег
домашнє насильство
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