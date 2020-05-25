Знову заллє дощами: синоптикиня дала невтішний прогноз погоди по Україні

Погода в Україні у вівторок, 26 травня, буде холодною – дощами заллє більшість областей.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, вітер буде з північного сходу, сходу, невеликий або помірний (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Температура повітря найближчої ночі передбачається +6..+12 градусів, а вдень +13..+17 градусів, на Закарпатті та місцями у південній частині +17..+20 градусів.

Погода в Україні gismeteo.ru

У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, вдень +14 градусів.

Вона зазначила, що помірне тепло повернеться в Україну у середу, 27 травня. А зовсім тепло, від +20 градусів, стане 1-2 червня.

Наталка Діденко/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами кліматологів, літо 2020 року обіцяє бути примхливим – очікуються зливи, гради, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.

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