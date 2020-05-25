Головна Новини
25 травня • оновлено в 17:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Знову заллє дощами: синоптикиня дала невтішний прогноз погоди по Україні

751
Читати матеріал російською

Погода в Україні у вівторок, 26 травня, буде холодною – дощами заллє більшість областей.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, вітер буде з північного сходу, сходу, невеликий або помірний (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Температура повітря найближчої ночі передбачається +6..+12 градусів, а вдень +13..+17 градусів, на Закарпатті та місцями у південній частині +17..+20 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні

gismeteo.ru

У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, вдень +14 градусів.

Вона зазначила, що помірне тепло повернеться в Україну у середу, 27 травня. А зовсім тепло, від +20 градусів, стане 1-2 червня.

Знову заллє дощами: синоптикиня дала невтішний прогноз погоди по Україні

Наталка Діденко/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами кліматологів, літо 2020 року обіцяє бути примхливим – очікуються зливи, гради, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • Імунолог пояснив, як літо "вдарить" по COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги