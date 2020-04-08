Знову з однієї ложки? В Івано-Франківську біля церкви грубо порушили карантин. Відео

В Івано-Франківську, не дивлячись на посилені карантинні заходи через епідемію коронавірусу COVID-19, люди зібралися біля церкви і причащалися.

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Відео з натовпами парафіян в Facebook опублікував житель міста Максим Сич.

"Але в парках, скверах звичайно збиратися так не можна (про годування з ложки я взагалі мовчу). В принципі не дивно, як це наша область і місто в лідерах поширення вірусу", – написав він.

Карантин в Україні

Відзначимо, що раніше глава ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Голубош заявив, що людям заборонено перебувати на території біля церкви.

"Неможливо обмежити контакти людей, тому що по дорозі до церкви люди контактують. На території біля церкви вони стоять на відкритому повітрі, але все одно спілкуються між собою. На підприємствах, де виробляють паски, вони будуть освячуватися представниками конфесій прямо на заводі, а в селах – люди зможуть винести кошик, поставити біля паркану, і представники релігійних конфесій пройдуться і освятять їх", – пояснив він.

При цьому Голубош підкреслив, що українці старше 60 років повинні перебувати вдома на самоізоляції.

Карта заражених по Україні РНБО

Нагадаємо, що станом на ранок 8 квітня в Івано-Франківська області зафіксовано 198 випадків зараження вірусом. При цьому померло 13 осіб, а видужала – 7. При цьому у 760 осіб підозрюють COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові церкву влучила в скандал через неприйнятного порушення карантинних заходів, введених через коронавірус: людей причащали однією ложкою.

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