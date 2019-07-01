Знову всмажить! Синоптики спрогнозували підвищення градуса в Україні

В Україні в перший день другого місяця літа, 1 липня, очікується мінлива хмарність без опадів.

Температура повітря вдень складе 29-34° тепла, повідомили в Укргідрометцентрі. Вночі похолодає до 12-17°, у східних областях буде 9-14°. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області 1 липня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Спека в Україні clutch.ua

Температура вночі в столиці 15-17°, вдень 31-33°; по області вночі 12-17°, вдень 29-34°.

У наступні два дні, 2-3 липня, погодна картина істотно не зміниться. Так, утримається мінлива хмарність. 2 липня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, 3 липня у східних, Дніпропетровській, вдень і в південних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в липні в Україну після невеликого похолодання прийде справжня літня спека, яку розбавлять грозові дощі.

Дивіться також відео на тему:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!