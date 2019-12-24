Знову "спека": синоптикиня дала несподіваний прогноз на Новий рік-2020

На Новий рік в Україні, з 31 на 1 січня, прогнозують початок чергової хвилі потепління.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. Вона порадила, що теплими зимовими днями потрібно скористатися.
Новий рік-2020
Ілюстрація
"Тому в цей період потрібно встигнути вигуляти зимовий одяг, сфотографуватися на тлі снігу та забути в примірювальній одну теплу рукавичку", – пожартувала синоптикиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.
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