Знову "спека": синоптикиня дала несподіваний прогноз на Новий рік-2020

На Новий рік в Україні, з 31 на 1 січня, прогнозують початок чергової хвилі потепління.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. Вона порадила, що теплими зимовими днями потрібно скористатися.

Новий рік-2020 Ілюстрація

"Тому в цей період потрібно встигнути вигуляти зимовий одяг, сфотографуватися на тлі снігу та забути в примірювальній одну теплу рукавичку", – пожартувала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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