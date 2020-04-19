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19 квітня • оновлено в 20:42
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Знову спалах COVID-19? У МОЗ назвали нову небезпечну дату для України

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Спалах кількості випадків інфікування коронавірусом в Україні після Великодня може статися через п'ять-десять днів.

Про це в ефірі ТСН.Тіжня заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. Вона пояснила, що поширення COVID-19 відбудеться через те, що багато українців не дотримувалися карантину і пішли до церкви, де і могли заразитися коронавірусіом.

Подібну ситуацію, сплеск заражень, медики спостерігають і після Вербної неділі.

У МОЗ назвали нову небезпечну дату для України

У МОЗ назвали нову небезпечну дату для України

Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксовано 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. З них 141 – летальний випадок, 347 – одужали, решта проходять лікування – в закладах охорони здоров'я та амбулаторно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянка з коронавірусом розповіла про перші симптоми і ігнор лікарів. Вона повідомила, що їй не давали зробити КТ.

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Теми
Коронавірус Великдень
Особа
Ірина Микичак
Місце
Україна Київ
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
если запланировали,то случится.
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