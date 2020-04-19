Знову спалах COVID-19? У МОЗ назвали нову небезпечну дату для України

Спалах кількості випадків інфікування коронавірусом в Україні після Великодня може статися через п'ять-десять днів.

Про це в ефірі ТСН.Тіжня заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. Вона пояснила, що поширення COVID-19 відбудеться через те, що багато українців не дотримувалися карантину і пішли до церкви, де і могли заразитися коронавірусіом.

Подібну ситуацію, сплеск заражень, медики спостерігають і після Вербної неділі.

У МОЗ назвали нову небезпечну дату для України

Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксовано 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. З них 141 – летальний випадок, 347 – одужали, решта проходять лікування – в закладах охорони здоров'я та амбулаторно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянка з коронавірусом розповіла про перші симптоми і ігнор лікарів. Вона повідомила, що їй не давали зробити КТ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал