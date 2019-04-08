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"Знову скандалять!" Скабєєва накинулася зі звинуваченнями на українську делегацію у ПАРЄ

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Опальна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва звинуватила українську делегацію в ПАРЄ в скандальності, прокоментувавши конфлікт, спровокований 8 квітня лобістами Росії.

Своєю думкою вона поділилася в Telegram-каналі. За словами журналістки, Асамблея нібито дуже хоче, щоб РФ знову повернулася до її складу.

"Тобто українці знову скандалять. І це навіть я не приїхала – так вони з німцями. А Росію дуже просять повернутися. Прямо зараз дуже просять!" – написала вона.

Новини
Скабєєва осоромилася "передвиборчим" роликом про Україну

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот з відео

"На жаль, все складається саме так, як хочуть лобісти Росії, представники Німеччини висловилися брутальною лайкою в бік української делегації. Більше того, була ненормативна лексика. Таке вперше взагалі можна було почути в спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані й ображені, що саме українці очолили протистояння з ними. Головною темою на зустрічі було питання щодо зміни регламенту ПАРЄ, щоб забезпечити можливість повернення російської делегації в Асамблею", процитувала Скабєєва народного депутата (позафракційного) Борислава Березу, намагаючись перекрутити його слова на свою користь.

Скабєєва в ПАРЄ

Скабєєва в ПАРЄ

hyser.com.ua

Пригадала пропагандистка і конфлікт із Березою в стінах ПАРЄ, коли вона намагалася перешкодити українській делегації спілкуватися з журналістами і буквально закрила собою віце-спікера Верховної Ради України Ірину Геращенко. За словами пропагандистки, це її тоді образили і штовхнули.

"Знову скандалять!" Скабєєва накинулася зі звинуваченнями на українську делегацію у ПАРЄ

Відзначимо, Скабєєва відома тим, що не раз намагалася спровокувати на конфлікт українську делегацію в ПАРЄ, влаштовуючи "полювання" в кулуарах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва принизливо попросилася на дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Это только начало. Хохлизм населения, продемонстрированный на выборах, очень ослабил позиции Украины в Европе. Никто там не будет считаться с Зеленским так, как считались с Порошенко. Поэтому и защищать интересы Украины станет защищать не просто сложно. но не возможно. Пусть этот Береза винит и себя, он тоже поучаствовал в оплевывании Порошенко.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тупая потаскуха, ох и тупая. Много ли у вас с ними разницы раз для них и вас третий рейх построить самое привлекательное дело даже если из улуса орды москвы
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Васильев Александр
Васильев Александр
Обычная офашизевшая шалава! Беда в том, что у ней не выключается микрофон. Но двойная беда в том, что двинутая на весь кумпол тела курва теперь уже неинтересна даже в ее стране, за исключением таких же уёбков.
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