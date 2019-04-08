"Знову скандалять!" Скабєєва накинулася зі звинуваченнями на українську делегацію у ПАРЄ

Опальна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва звинуватила українську делегацію в ПАРЄ в скандальності, прокоментувавши конфлікт, спровокований 8 квітня лобістами Росії.

Своєю думкою вона поділилася в Telegram-каналі. За словами журналістки, Асамблея нібито дуже хоче, щоб РФ знову повернулася до її складу.

"Тобто українці знову скандалять. І це навіть я не приїхала – так вони з німцями. А Росію дуже просять повернутися. Прямо зараз дуже просять!" – написала вона.

Ольга Скабєєва Скріншот з відео

"На жаль, все складається саме так, як хочуть лобісти Росії, представники Німеччини висловилися брутальною лайкою в бік української делегації. Більше того, була ненормативна лексика. Таке вперше взагалі можна було почути в спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані й ображені, що саме українці очолили протистояння з ними. Головною темою на зустрічі було питання щодо зміни регламенту ПАРЄ, щоб забезпечити можливість повернення російської делегації в Асамблею", – процитувала Скабєєва народного депутата (позафракційного) Борислава Березу, намагаючись перекрутити його слова на свою користь.

Скабєєва в ПАРЄ hyser.com.ua

Пригадала пропагандистка і конфлікт із Березою в стінах ПАРЄ, коли вона намагалася перешкодити українській делегації спілкуватися з журналістами і буквально закрила собою віце-спікера Верховної Ради України Ірину Геращенко. За словами пропагандистки, це її тоді образили і штовхнули.

Відзначимо, Скабєєва відома тим, що не раз намагалася спровокувати на конфлікт українську делегацію в ПАРЄ, влаштовуючи "полювання" в кулуарах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва принизливо попросилася на дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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