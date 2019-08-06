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Знову припече: синоптики дали спекотний прогноз щодо України

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У середу, 7 серпня, стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +31°, а на Закарпатті та в північних областях можливі дощі та грози.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

"7 серпня вночі на Закарпатті, вдень у західних і місцями в північних областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході країни окремі пориви 15-20 м/с, на решті території без опадів", – йдеться у повідомленні.

Новини
Спека повертається: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні
Погода 7 серпня

Погода 7 серпня

Скріншот

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на Лівобережжі місцями 7-9°; вдень 26-31°, в східних областях 22-27°.

У Києві 7 серпня сонячно, температура повітря підніметься до +29°. Опади не очікуються.

Погода в Україні 7 серпня

Погода в Україні 7 серпня

ru.axar.az

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дав прогноз на серпень в Україні, заявивши, що пекельну спеку в країні змінить холод.

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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Місце
Україна
Тег
погода
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