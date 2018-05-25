Знову похолоднішає: з'явився прогноз погоди в Україні на вихідні

На майбутніх вихідних, 26 - 27 травня, в Україні трохи похолоднішає, місцями очікуються дощі та грози.

Найімовірніше, опади прийдуть в західні та південні області, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 26 травня, дощі з грозами пройдуть у частині західних областей - Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій. Температура підніметься до +25 градусів.

На півночі буде сонячно, повітря прогріється до +23 градусів. У центрі і на сході - також ясна погода, температура від +21 до +23 градусів, у Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях - до +25 градусів.

На півдні - дощі та грози, у Херсонській та Миколаївській областях - до +25 градусів, в Одеській області та Криму - від +22 до +24 градусів.

У неділю, 27 травня, по всій території України очікується сонячна погода, опади - тільки в західних областях. Температура підніметься від +22 до +25 градусів.

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях дощі та грози, у Волинській і Рівненській сонячно. Повітря в західному регіоні країни прогріється до +25 градусів.

На півночі, сході та в центрі країни мінлива хмарність, без опадів, температура повітря від +21 до +23 градусів.

У південних областях також ясна сонячна погода, повітря прогріється до +25 градусів. У Криму можливі дощі та грози, температура - до +24 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря, а короткочасні дощі та грози пройдуть лише 25 числа у деяких областях.