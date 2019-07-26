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"Знову онучі і тушонка": суд виніс скандальне рішення щодо ЗСУ, українці в гніві

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Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним наказ Міністерства оборони, який передбачав проведення реформи харчування в Збройних силах України.

Про це повідомив у Facebook волонтер, екс-радник п'ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков, оприлюднивши відповідне рішення суду від 16 липня.

"Зупинити дію наказу Міністерства оборони України "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосування каталогу продуктів харчування в 2019 році" №90 від 03.04.2019 до набрання рішенням законної сили", – сказано в документі.

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"Знову онучі і тушонка": суд виніс скандальне рішення щодо ЗСУ, українці в гніві

Скріншот

Харчування в ЗСУ

Харчування в ЗСУ

Вести

"Пам'ятаєте реформу харчування в армії? На фотціце на сторінці Головного управління управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України періодично викладають фотозвіти з тих частин, які на нову систему перейшли", – написав Бірюков.

Так 18 липня в ЗСУ похвалилися раціоном в 169 навчальному центрі "Десна", який перейшов на нову систему харчування за каталогом.

"Знову онучі і тушонка": суд виніс скандальне рішення щодо ЗСУ, українці в гніві

Скріншот

"Половина армії, якщо хто забув. Другу повинні були в цьому році. Ага, аякже. Київський окружний суд призупинив. Бо нєфіг", – обурився волонтер.

До нього приєдналися і користувачі. "Знову онучі і тушонка?", "Що взагалі відбувається?", "Підривають моральний дух військовим", "Реальний саботаж", – написали в коментарях.

"Знову онучі і тушонка": суд виніс скандальне рішення щодо ЗСУ, українці в гніві
"Знову онучі і тушонка": суд виніс скандальне рішення щодо ЗСУ, українці в гніві
"Знову онучі і тушонка": суд виніс скандальне рішення щодо ЗСУ, українці в гніві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення з 1 травня розмірів винагород за участь ц Операції Об'єднаних сил на Донбасі на 5 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення.

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Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
Теги
ЗСУ Міністерство оборони України
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
не в гневе , а в го/вне!
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Ivan Ivan, здесь никому не интересно где ты находишься)
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Ахахахаха))))))))))))) Дэбылов которые не понимают, что воюют сами с собой кормят дерьмом?)))))))))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Вот при свине жрали круассаны с устрицами а сейас...
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