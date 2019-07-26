"Знову онучі і тушонка": суд виніс скандальне рішення щодо ЗСУ, українці в гніві

Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним наказ Міністерства оборони, який передбачав проведення реформи харчування в Збройних силах України.

Про це повідомив у Facebook волонтер, екс-радник п'ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков, оприлюднивши відповідне рішення суду від 16 липня.

"Зупинити дію наказу Міністерства оборони України "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосування каталогу продуктів харчування в 2019 році" №90 від 03.04.2019 до набрання рішенням законної сили", – сказано в документі.

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Харчування в ЗСУ Вести

"Пам'ятаєте реформу харчування в армії? На фотці – це на сторінці Головного управління управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України періодично викладають фотозвіти з тих частин, які на нову систему перейшли", – написав Бірюков.

Так 18 липня в ЗСУ похвалилися раціоном в 169 навчальному центрі "Десна", який перейшов на нову систему харчування за каталогом.

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"Половина армії, якщо хто забув. Другу повинні були в цьому році. Ага, аякже. Київський окружний суд призупинив. Бо нєфіг", – обурився волонтер.

До нього приєдналися і користувачі. "Знову онучі і тушонка?", "Що взагалі відбувається?", "Підривають моральний дух військовим", "Реальний саботаж", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення з 1 травня розмірів винагород за участь ц Операції Об'єднаних сил на Донбасі на 5 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення.

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