Знову довгі вихідні: скільки українці відпочиватимуть у червні

На українців у червні поточного року знову чекають довгі вихідні.

Усього ж за перший місяць літа буде 10 святкових і вихідних днів.

Так, цього року День Конституції, 28 червня, припадає на четвер. Крім того, Кабінет міністрів рекомендував перенести робочий день з п'ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня.

Таким чином українці не працюватимуть:

28 червня - на День Конституції;

29 червня - оскільки робочий день перенесуть на суботу, 23 червня;

30 червня - субота

1 липня - неділя.

Крім того у передсвятковий день 27 червня робочий день скорочений на одну годину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2018 року погода піднесе українцям кілька сюрпризів. Зокрема, обіцяної "африканської спеки" чекати не варто.