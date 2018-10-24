Знову +20: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

На найближчих вихідних в Україні встановиться ясна погода, і прийде невелике потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Згідно з прогнозом, дощі пройдуть лише в західних областях країни. А місцями температура повітря прогріється до +20 градусів.

Так, 27 жовтня, вдень можна буде насолодитися осіннім пейзажем, не піклуючись про наявність парасольки при виході з дому. У східних областях очікується ясна погода без опадів. Температура повітря вночі опуститься до +2 градусів, зате вдень буде від +12 до 14, а місцями і до +15.

У південних областях України також очікується сонячна погода. Температура повітря вночі від +7 до +9 градусів. Найхолодніше буде у Херсоні - від +3 до +5. Зате вдень потеплішає до +18 градусів. У центральній частині країни також опадів не очікується. Температура вночі - від +2 до +4, вдень - від +12 до +15 градусів.

Дощова, але не менше тепла погода очікується в західних областях. Температура повітря вночі - від +2 до +5, а вдень - від +10 до +15 градусів. У Києві буде сухо: вночі - від +2 до +4, вдень - від +15 до +14 градусів.

28 жовтня прийде хмарна погода з проясненнями. У східній частині України температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10, а вдень - від +17 до +19. Місцями навіть буде до +21 градуса.

У південних областях опадів не очікується. Вночі - від +11 до +14 градусів, удень - від +19 до +22. У центральних регіонах вночі - від +5 до +11 градусів, удень - від +10 до +18. У Києві пройде дощ. Вночі - від +5 до +7, вдень - від +10 до +12.

У західних областях також очікуються періодичні дощі з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі опуститься до +7 градусів, зате вдень буде від +14 до +19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україні прийшов холодний циклон Siglinde, який протримається кілька днів, але потім відступить.