Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 13:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зносили турнікети: у Харкові влаштували тисняву у гонитві за секонд-хендом. Відео

624 Читати матеріал російською

У Харкові в магазині, де продається секонд-хенд, влаштували справжню тисняву біля входу, щоб першими прорватися всередину.

Кадри небувалого ажіотажу показав на своїй сторінці в Facebook місцевий ресурс "Харківські будні". Відзначається, що така кількість бажаючих купити старі речі зібралося в 9 ранку.

Новини
З сокирою в ресторан: в центрі Харкова трапився зухвалий напад

Ажіотаж у магазині секонд-хенду

Ажіотаж у магазині секонд-хенду

Скріншот із відео

У коментарях місцеві жителі відзначають, що в таку рань за одягом полюють перекупники, які потім несуть цей товар на ринок і продають за завищеною ціною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі натовп містян атакував магазин вживаного одягу секонд-хенд. Люди зібралися біля дверей ще до його відкриття.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel