Зносили турнікети: у Харкові влаштували тисняву у гонитві за секонд-хендом. Відео

У Харкові в магазині, де продається секонд-хенд, влаштували справжню тисняву біля входу, щоб першими прорватися всередину.

Кадри небувалого ажіотажу показав на своїй сторінці в Facebook місцевий ресурс "Харківські будні". Відзначається, що така кількість бажаючих купити старі речі зібралося в 9 ранку.

Ажіотаж у магазині секонд-хенду Скріншот із відео

У коментарях місцеві жителі відзначають, що в таку рань за одягом полюють перекупники, які потім несуть цей товар на ринок і продають за завищеною ціною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі натовп містян атакував магазин вживаного одягу секонд-хенд. Люди зібралися біля дверей ще до його відкриття.

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