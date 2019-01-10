ЗНО в 9 класі: з'явилися роз'яснення Міносвіти про терміни

У 2019 році учням 9-х класів не доведеться здавати державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО.

Як повідомили в Міністерстві освіти, пройти зовнішнє незалежне оцінювання мають тільки учні 11-х класів і студенти закладів вищої (коледжі та технікуми) і професійної освіти.

Учні 9-х класів будуть здавати підсумкову атестацію письмово і в тій формі, яка була в попередніх роках (ДПА).

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомляла, що запуск ЗНО в 9-му класі планується до старту старшої профільної школи НУШ. За чинним календарем реформи це орієнтовно після 2026-2027 навчального року.

Стосовно випускників 11-х класів, то їм результати ЗНО зараховуватимуться як оцінки за ДПА з таких предметів:

українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);

математика або історія України (період ХХ - початок ХХІ століття) (на вибір випускника);

один із предметів, за якими складається ЗНО (на вибір випускника).

Учням, які оберуть іноземну мову, результат ЗНО буде зараховано залежно від рівня, на якому вони вивчали мову.

Студенти закладів вищої та професійної освіти складатимуть ДПА у формі ЗНО тільки з двох предметів: української мови та на вибір математики або історії України.

narodna-pravda.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, абітурієнти, які при здачі ЗНО будуть упевнені, що їм не зарахували правильну відповідь, збережуть право оскаржити результати тестування.