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ЗНО-2018: з'явилися відповіді з української мови та літератури

1.5тЧитати новину російською

Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді до тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, який проводився 24 травня.

Документ оприлюднено на сайті УЦОЯО.

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти повинен зібратися до 14 червня для визначення порогу "склав / не склав" для ЗНО з української мови та літератури.

Результати тестування з цього предмету будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв все, що потрібно знати про нововведення ЗНО-2018 в Україні.

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Україна
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