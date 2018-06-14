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ЗНО-2018: шоста частина школярів завалила українську мову

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Експертна комісія визначила граничні бали для оцінки результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Як повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, мінімальні 23 бали і більше в тестах з української мови та літератури набрали 86% абітурієнтів.

При цьому, 14% учнів не набрали навіть необхідного мінімуму.

Відзначається, що в тестах з математики комісія встановила мінімальним порогом -10 балів. Таким чином здали ЗНО 81% абітурієнтів.

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З приводу іноземної мови, то прохідним балом визначили 23. Його здали по окремим мовам від 82% до 88% абітурієнтів. Найкращі показники у іспанськоЇ - 88%, гірші у німецької - 82%.

При цьому найкраще учні здали біологію: прохідні 22 бали набрали 92% абітурієнтів.

З результатами тестів можна буде ознайомитися 15 червня, а 16 червня центр відкриє доступ до скан-копій бланків відповідей.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 7 червня в мережі оприлюднили правильні відповіді з історії України.

Місце
Україна
Об'єкт
ЗНО
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