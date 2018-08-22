Я не понимаю, в чем проблема, если половина украинских школьников не знают, как выглядит Верховна Рада. Наоборот, мне страшновато за ту половину, что знает. И меня не пугает, что 58% участников ЗНО не видят корреляции силы ветра и разности атмосферного давления.

Относительно недавно была одна сверхдержава с самым читающим и абсолютно грамотным населением. Мне пришлось учиться в школе в той державе. Наш физик, Кузьма, собирал после уроков пойманных за незнанием формул и мы писали эти формулы мелом на доске до ночи. А потом, когда самая образованная в мире страна склеила ласты, все эти знатоки физических формул сидели на заводах и получали 3,5 доллара не в час, не в день, а в месяц. И им даже в голову не приходило что-то изменить, найти себя в другом месте и накормить своих детей. Потому что все ж академики, блеа*ь!!

Украинское образование больно. Но самое худшее, что с ним можно сделать – заставлять детей зубрить, где находится Верховная Рада. Школа должна учить не формулам и пределениям, а жить, как взрослый. Ребенку не нужна ВР. Ему нужны основы, ценности нормального взрослого целовека:

Судьба человека на 99% зависит от него самого.

За любым успехом стоят знания и труд.

Каждый зарабатывает столько, сколько заслуживает.

Если с ценностями все будет ок, с остальным проблем не будет.

Сегодня приходил мастер ремонтировать плиту. За 20 минут работы взял 350 гривен. Я очень сильно сомневаюсь, что он силен в дробях и религиях, среди которых князь Владимир выбирал веру для Киевской Руси. Но если за день он делает 6 таких ремонтов, то зарабатывает 2 тысячи гривен. 45 тысяч в месяц. Это результат, который ему дают не знания, а ценности.