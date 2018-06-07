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ЗНО-2018: оприлюднені правильні відповіді з історії України

1.3тЧитати новину російською

В Україні оприлюднені правильні відповіді для Зовнішнього незалежного тестування з історії України.

Відповіді до завдань сертифікаційної роботи, яку здавали 6 червня, опубліковані Українським центром оцінювання якості освіти.

Відзначається, що результати тестування з'являтися на особистих сторінках учасників до 21 червня.

Варто зауважити, що на тестування з історії України 6 червня прийшли 159 523 особи, - 94,4% від усіх зареєстрованих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані відповіді на тест з англійської мови

Місце
Україна
Об'єкт
ЗНО
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