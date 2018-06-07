ЗНО-2018: оприлюднені правильні відповіді з історії України

В Україні оприлюднені правильні відповіді для Зовнішнього незалежного тестування з історії України.
Відповіді до завдань сертифікаційної роботи, яку здавали 6 червня, опубліковані Українським центром оцінювання якості освіти.
Відзначається, що результати тестування з'являтися на особистих сторінках учасників до 21 червня.
Варто зауважити, що на тестування з історії України 6 червня прийшли 159 523 особи, - 94,4% від усіх зареєстрованих.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані відповіді на тест з англійської мови