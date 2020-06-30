Знизився вдвічі: глава МОЗ озвучив "добру новину" про коронавірус в Україні

Рівень захворюваності на коронавірус серед медиків із квітня знизився в два рази.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці в Facebook за підсумками онлайн-зустрічі з послами країн "Великої сімки" та послом делегації ЄС в Україні.

"Розповів про позитивні зрушення: якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%", – заявив він.

Степанов провів зустріч із послами "Великої сімки", обговорювали COVID-19 в Україні. Фото – Facebook Степанова.

Степанов провів зустріч із послами "Великої сімки", обговорювали COVID-19 в Україні. Фото – Facebook Степанова.

Степанов зазначив, що це стало можливим після того, як лікарні забезпечили засобами індивідуального захисту, які "на початку епідемії в Україні взагалі були відсутні".

Степанов провів зустріч із послами "Великої сімки", обговорювали COVID-19 в Україні. Фото – Facebook Степанова.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на 30 червня підтверджені 44 334 випадки COVID-19, з них 706 – за минулу добу. Медики складають близько 15% від загальної кількості інфікованих.