Знизився вдвічі: глава МОЗ озвучив "добру новину" про коронавірус в Україні
Пандемія COVID-19 в Україні. Ілюстрація. Ілюстрація
Рівень захворюваності на коронавірус серед медиків із квітня знизився в два рази.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці в Facebook за підсумками онлайн-зустрічі з послами країн "Великої сімки" та послом делегації ЄС в Україні.
"Розповів про позитивні зрушення: якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%", – заявив він.
Степанов провів зустріч із послами "Великої сімки", обговорювали COVID-19 в Україні. Фото – Facebook Степанова.
Степанов провів зустріч із послами "Великої сімки", обговорювали COVID-19 в Україні. Фото – Facebook Степанова.
Степанов зазначив, що це стало можливим після того, як лікарні забезпечили засобами індивідуального захисту, які "на початку епідемії в Україні взагалі були відсутні".
Степанов провів зустріч із послами "Великої сімки", обговорювали COVID-19 в Україні. Фото – Facebook Степанова.
Знизився вдвічі: глава МОЗ озвучив "добру новину" про коронавірус в Україні
Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на 30 червня підтверджені 44 334 випадки COVID-19, з них 706 – за минулу добу. Медики складають близько 15% від загальної кількості інфікованих.