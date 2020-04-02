Головна Новини
2 квітня • оновлено в 14:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Знижка -30% на найпопулярніші абонементи в Sport Life

414
Читати матеріал російською

Мережа фітнес-клубів Sport Life допоможе залишитися у формі після карантину. Найпопулярніші абонементи з вигідною знижкою 30%, які кожен може купити зараз, а активувати протягом місяця після закінчення карантину.

Знижка -30% на найпопулярніші абонементи в Sport Life
Знижка -30% на найпопулярніші абонементи в Sport Life
Знижка -30% на найпопулярніші абонементи в Sport Life

"Збереження чудової форми навіть на час карантину - важливо для клієнтів, тому ми готові і надалі допомагати їм підтримувати себе у формі. Зараз складний час для всіх, але ми робимо все можливе, щоб поліпшити нашу роботу", - коментує представник компанії.

Компанія готова допомагати клієнтам підтримувати здоров'я і активний спосіб життя після завершення періоду обмежень. Тому, найпопулярніші абонементи зі знижкою 30%, кожен може купити вже зараз, а активувати після завершення карантину.

Придбайте абонементи зі знижкою sportlife. ua / 30.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги