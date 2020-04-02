Знижка -30% на найпопулярніші абонементи в Sport Life

Мережа фітнес-клубів Sport Life допоможе залишитися у формі після карантину. Найпопулярніші абонементи з вигідною знижкою 30%, які кожен може купити зараз, а активувати протягом місяця після закінчення карантину.

"Збереження чудової форми навіть на час карантину - важливо для клієнтів, тому ми готові і надалі допомагати їм підтримувати себе у формі. Зараз складний час для всіх, але ми робимо все можливе, щоб поліпшити нашу роботу", - коментує представник компанії.

Компанія готова допомагати клієнтам підтримувати здоров'я і активний спосіб життя після завершення періоду обмежень. Тому, найпопулярніші абонементи зі знижкою 30%, кожен може купити вже зараз, а активувати після завершення карантину.

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