Знижки на техніку і одяг: топ-6 найкращих пропозицій від онлайн-магазинів

Гліб Іванов Суспільство 16:11, 6.05.2020 Оновлено: 16:29, 6.05.2020

Весна – дуже вдалий час, щоб навести порядок в шафі і в житті, оновити гардероб, нарешті викинути непотрібні речі і прикупити щось новеньке.

Оскільки останній весняний місяць радує нас тривалими вихідними і приємними знижками в улюблених інтернет-магазинах, ми вирішили поділитися з вами найцікавішими акціями.

  • У Answear діє до 60% дисконту на спортивне взуття для жінок, а також у нашому розділі ви зможете знайти промокод на додаткові – 14% на весь асортимент, при покупці від 1700 грн.

  • Травневий сейл у Цитрусі – до -65% на техніку і електроніку, тільки до 11.05.

  • Intertop – дисконт 30% на жіноче взуття літнього сезону.

  • Rozetka – діють до 25% знижки на телевізори Samsung.

  • Chicco – у нашому розділі ви зможете знайти промокод на додаткову знижку в розмірі 100 грн, при оформленні замовлення від 1000 грн.

  • В PUMA діють знижки до 60% на фірмові речі та взуття.

Найактуальніші знижки ви завжди зможете знайти у нашому розділі Промокодом. Приємного шопінгу!

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