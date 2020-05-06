Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Знижки на техніку і одяг: топ-6 найкращих пропозицій від онлайн-магазинів

2.7т
Читати матеріал російською

Весна – дуже вдалий час, щоб навести порядок в шафі і в житті, оновити гардероб, нарешті викинути непотрібні речі і прикупити щось новеньке.

Оскільки останній весняний місяць радує нас тривалими вихідними і приємними знижками в улюблених інтернет-магазинах, ми вирішили поділитися з вами найцікавішими акціями.

  • У Answear діє до 60% дисконту на спортивне взуття для жінок, а також у нашому розділі ви зможете знайти промокод на додаткові – 14% на весь асортимент, при покупці від 1700 грн.

  • Травневий сейл у Цитрусі – до -65% на техніку і електроніку, тільки до 11.05.

Знижки на техніку і одяг: топ-6 найкращих пропозицій від онлайн-магазинів

  • Intertop – дисконт 30% на жіноче взуття літнього сезону.

  • Rozetka – діють до 25% знижки на телевізори Samsung.

  • Chicco – у нашому розділі ви зможете знайти промокод на додаткову знижку в розмірі 100 грн, при оформленні замовлення від 1000 грн.

  • В PUMA діють знижки до 60% на фірмові речі та взуття.

Найактуальніші знижки ви завжди зможете знайти у нашому розділі Промокодом. Приємного шопінгу!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги