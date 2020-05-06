Знижки на техніку і одяг: топ-6 найкращих пропозицій від онлайн-магазинів

Весна – дуже вдалий час, щоб навести порядок в шафі і в житті, оновити гардероб, нарешті викинути непотрібні речі і прикупити щось новеньке.

Оскільки останній весняний місяць радує нас тривалими вихідними і приємними знижками в улюблених інтернет-магазинах, ми вирішили поділитися з вами найцікавішими акціями.

У Answear діє до 60% дисконту на спортивне взуття для жінок, а також у нашому розділі ви зможете знайти промокод на додаткові – 14% на весь асортимент, при покупці від 1700 грн.

Травневий сейл у Цитрусі – до -65% на техніку і електроніку, тільки до 11.05.

Intertop – дисконт 30% на жіноче взуття літнього сезону.

Rozetka – діють до 25% знижки на телевізори Samsung.

Chicco – у нашому розділі ви зможете знайти промокод на додаткову знижку в розмірі 100 грн, при оформленні замовлення від 1000 грн.

В PUMA діють знижки до 60% на фірмові речі та взуття.

Найактуальніші знижки ви завжди зможете знайти у нашому розділі Промокодом. Приємного шопінгу!

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